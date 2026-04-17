Bursaspor yönetimi, futbolcular ve teknik heyet için şampiyonluk primi kampanyası başlatırken, iş dünyasından dikkat çeken destekler geldi.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, takımın şampiyonluk yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla 'Şampiyonluk Primi Kampanyası' başlattığını duyurdu.

Kampanya kapsamında toplanacak bağışların, futbolcular ve teknik heyete dağıtılacak primlerde kullanılacağı belirtildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kampanyaya ilk büyük desteği veren isimlere teşekkür etti. Eski başkan Levent Kızıl ile Ömer Kızıl'ın 1 milyon TL'lik katkısıyla kampanyanın başladığını açıkladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda konuşan Çelik, kampanyaya yine 1 milyon TL destek veren Selim Yedikardeş'e de teşekkürlerini iletti. Kulüp, kampanyaya katılmak isteyenler için 'Yanındayım Hesabı' üzerinden bağış yapılabileceğini duyurarak, taraftar ve iş dünyasını destek olmaya davet etti.

Başkanımız Enes Çelik; kampanyaya 1.000.000 TL ile ilk desteği sağlayan Eski Başkanımız Sayın Levent: pic.twitter.com/Ab2rbgybUK — Bursaspor (@BursasporSk) April 17, 2026

Şampiyonluk Primi Kampanyasına Katılmak İçin:

•Hesap Adı: YANINDAYIM HESABI

•TL Hesabı (IBAN): TR83 0006 4000 0012 2190 5818 64