DOSD Meram Spor Kulübü'nün özel sporcuları Samsun'da tarih yazdı. 54 şehirden bine yakın sporcunun buluştuğu Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılan kulüp sporcularından Muhammed Eren Uysal, 400 ve 800 metrede şampiyon olurken, aynı şampiyonada yarışan bir diğer sporcu Azize Aladağ ise kendi yaş kategorisinde birinci, genel kategori de ise Türkiye beşincisi oldu.

KONYA (İGFA) - Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık bin sporcunun katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. 54 ilden sporcuların buluştuğu şampiyona, İlkadım ilçesindeki Atletizm Stadı'nda hem rekabetin hem de dayanışmanın en güzel örneklerine sahne oldu.

DOSD MERAM SPOR KULÜBÜ, KATILDIĞI HER TURNUVADAN BAŞARILARLA DÖNÜYOR

Bu önemli organizasyonda, DOSD Meram Spor Kulübü sporcuları yine gösterdikleri üstün performansla dikkat çekti. Kulübün başarılı sporcusu Muhammed Eren Uysal, 400 ve 800 metre yarışlarında yalnızca birincilik elde etmekle kalmadı, aynı zamanda kendi rekorlarını da geliştirerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Muhammed azmi, disiplini ve mücadele gücüyle tribünlerde büyük alkış toplarken aynı şampiyonada yarışan bir diğer DOSD Meram Spor Kulübü sporcusu Azize Aladağ ise 100 metrede kendi yaş grubunda Türkiye Birincisi, genel kategoride ise Türkiye beşincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcunun ilk kez katıldığı bir turnuvada ortaya koyduğu performansı, gelecekte daha büyük dereceler elde edeceğinin güçlü bir sinyali olarak değerlendirildi. Başarıların ardından açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özel sporcuların elde ettiği derecelerin kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı. Başkan Kavuş, 'Özel sporcularımızın kazandığı başarılar, en az diğer sporcularımız kadar, hatta belki daha fazla kıymetlidir. Onların azmi ve kararlılığı hepimize örnek oluyor. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.