KOCAELİ (İGFA) - TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı'nın katkılarıyla, Milli Teknoloji Atölyesi Bilim Söyleşileri kapsamında düzenlenen oturumlarda, bilgisayar görüşü ve nanoteknolojinin yarattığı küresel teknolojik dönüşüm uzman isimlerce ele alındı. Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Milli Teknoloji Atölyesi Bilim Söyleşileri serisi ile teknoloji dünyasının en güncel başlıklarını akademik gündeme taşımaya devam ediyor.

16 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen iki ayrı oturumda; yapay zeka destekli bilgisayar görüşü ve nanoteknolojinin geleceği, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla GTÜ Milli Teknoloji Atölyesi'nde detaylandırıldı.

KAMERALARIN YENİ DÖNEMİ: PASİF GÖZLEMDEN AKTİF ANALİZE

Günün ilk oturumunda, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kır Savaş, 'Gerçek Zamanlı Bilgisayar Görüşü: Kameralar Artık Düşünüyor' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Savaş, bilgisayar görüşü teknolojisinin artık yalnızca görüntü kaydeden pasif birer araç olmaktan çıkarak; analiz yapabilen, anlamlandıran ve tepki veren aktif sistemlere dönüştüğünü vurguladı. Güvenlikten sağlığa, endüstriden eğitime kadar pek çok stratejik alanda bu teknolojinin karar destek mekanizması olarak kullanıldığını belirten Savaş, mühendislik disiplinlerinin bu dönüşümü daha da hızlandıracağını ifade etti.

NANOTEKNOLOJİ: ÇOK DİSİPLİNLİ BİR DEVRİM VE ETİK YAKLAŞIM

Öğleden sonraki oturumda ise Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, 'Nanoteknolojinin Geleceği' başlıklı söyleşisiyle akademik kadro ve öğrencilerle bir araya geldi. Nanoteknolojinin kuantum mekaniği temellerinden doğarak malzeme bilimi, enerji ve savunma sanayisinde yarattığı devrim niteliğindeki yenilikleri aktaran Öğüt; özellikle kanser tedavisinde hedefli ilaçlar ve biyosensörler gibi sağlık uygulamalarına dikkat çekti.

Prof. Dr. Öğüt, nanoteknolojinin gelecekte hem ekonomik hem de toplumsal dönüşümde belirleyici bir rol üstleneceğini belirterek, bu sürecin ancak sorumlu ve bilinçli bir bilimsel yaklaşımla sürdürülebilir olacağını vurguladı.

Teknolojinin avantajlarının yanı sıra çevresel risklere ve etik tartışmalara da değinen Prof. Dr. Öğüt, sorumlu ve bilinçli kullanımın şart olduğunu, genç mühendislerin bu alandaki literatür boşluklarını doldurarak fark yaratabileceğini vurguladı.

AKADEMİK ETKİLEŞİM VE GELECEK VİZYONU

Araştırma üniversitesi kimliğiyle bilimin üretilmesine öncülük eden GTÜ, bu söyleşiler aracılığıyla öğrencilerine küresel ölçekte bir vizyon kazandırmayı sürdürüyor. Her iki oturumda da sunumların ardından gerçekleştirilen interaktif soru-cevap bölümleriyle paydaşlar, uzman isimlerle görüş alışverişinde bulundu. Etkinlikler, başarılı bir şekilde sona erdi.