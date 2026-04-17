KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sporla iç içe vakit geçirmesi amacıyla hayata geçirilen Kış Spor Okulları'nda 2. dönem eğitimleri yoğun katılımla devam ediyor. 1600 öğrencinin yer aldığı organizasyon, hafta sonlarını verimli değerlendirmek isteyen çocuk ve gençleri bir araya getiriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda öğrenciler, hem spor yapma hem de eğlenerek öğrenme imkanı buluyor. Karatay Belediyespor Kulübü iş birliğiyle yürütülen programda, farklı branşlarda yapılan antrenmanlarla çocukların yeteneklerini geliştirmeleri destekleniyor.

ÖĞRENCİLER DOLU DOLU BİR DÖNEM GEÇİRİYOR

Kış Spor Okulları kapsamında eğitimler; 11 farklı tesiste, 9 branşta ve 26 antrenör eşliğinde gerçekleştiriliyor. Futbol, taekwondo, jimnastik, masa tenisi, geleneksel okçuluk, judo, basketbol, voleybol ve tenis branşlarında verilen eğitimlerle öğrenciler dolu dolu bir dönem geçiriyor.

Toplam 14 hafta sürecek olan Kış Spor Okulları'nın 2. dönem eğitimleri, 24 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

KILCA: EKRAN YERİNE SAHADA OLAN BİR NESİL YETİŞİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kış Spor Okulları'nın gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, sporun çocukları daha verimli, disiplinli ve aktif bir yaşama yönlendirdiğini ifade etti.

Günümüzde çocukların ve gençlerin dijital ortamlarda daha fazla vakit geçirdiğine dikkat çeken Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bu duruma güçlü bir alternatif sunduklarını söyledi. Kılca, spor okulları sayesinde gençlerin zamanlarını daha verimli değerlendirdiğini, enerjilerini doğru alanlara yönlendirdiğini ve sosyal yönden gelişim sağladığını vurguladı.

Başkan Kılca, 'Yollar yapılır, binalar dikilir ancak asıl önemli olan güzel bir gençlik yetiştirmektir. Bizler de tüm imkanlarımızı seferber ederek çocuklarımızın sporla büyümesini sağlıyoruz.' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELİYOR'

Sporla büyüyen çocukların geleceğe daha donanımlı hazırlandığını ifade eden Hasan Kılca, bu tür projelerle gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine destek olduklarını kaydetti. Spor okullarında keşfedilen yeteneklerin ilerleyen süreçte profesyonel branşlara yönlendirildiğini belirten Kılca, başarılı öğrencilerin Karatay Belediyespor Kulübü bünyesine kazandırıldığını ve bazı sporcuların milli takımlara kadar yükselerek önemli başarılara imza attığını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, Karatay'da her çocuğun sporla iç içe, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, gençlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.