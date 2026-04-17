Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Yarı Final serisinin ikinci mücadelesinde Kütahya Belediyesi'ni taraftarı önünde 88-80'lik skorla mağlup etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol, Kütahya Belediyesi'ni taraftarı önünde 88-80'lik skorla mağlup ederek Play-Off Yarı Final serisinde durumu 2-0'a getirdi. Maç sonunda Büyükşehirli basketbolcular galibiyeti taraftarlarıyla kutladılar.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. Salonun dolup taştığı heyecanın bir an olsun düşmediği mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Tarık Çolak, Mert İlhan, Yavuz Koça, Aydın Şirin ve Gökhan Aydın ilk 5'i ile başladı.

Mücadelenin ilk çeyreğinden itibaren karşılıklı sayıların atıldığı karşılaşmanın ilk yarısı 39-31'lik skorla Büyükşehir'in üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarı ise mücadele heyecan ve aksiyon tavan yaptı. Karşılaşmanın bitimine 1.05' kala eşitlenen skoru son saniyelerde hata yapmayarak 88-80'lik skorla kazanan Büyükşehir, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Bu skorla Yarı Final serisinde 2-0 öne geçen Büyükşehir'de, Kaptan Gökhan Aydın attığı 20 sayıyla maçın yıldızı oldu. Seride 3 olanın adını 1.Lig'e yazdıracağı mücadelede üçüncü karşılaşma 19 Nisan Pazar günü Kütahya'da oynanacak.