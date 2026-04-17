Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ankara'da düzenlenen Kızılay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Murat Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Osman Oğur'u tebrik etti.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada genç sporcunun elde ettiği başarının kentte büyük bir sevinç oluşturduğunu belirterek, bu önemli derecenin disiplinli çalışma ve azmin bir sonucu olduğunu ifade etti.

37 kilogram minikler kategorisinde mücadele eden Osman Oğur'un koparma ve silkmede sergilediği üstün performansla toplamda Türkiye birincisi olduğunu kaydeden Kökrek, 'Sporcumuzun elde ettiği bu başarı bizleri gururlandırdı. Bu sonuç, öğrencilerimizin spor alanında da ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu açıkça göstermektedir' dedi.

Eğitim kurumlarında akademik başarının yanı sıra sportif faaliyetlere de büyük önem verdiklerini vurgulayan Kökrek, öğrencilerin fiziksel gelişimlerini desteklemek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Kökrek, Osman Oğur'un elde ettiği başarının diğer öğrencilere de örnek teşkil ettiğini belirterek, 'Öğrencimizi yetiştiren öğretmenlerimize, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcumuzun bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Başarısından dolayı Osman Oğur'u kutlayan Kökrek, genç sporcunun spor hayatında üstün başarılarının devamını diledi.