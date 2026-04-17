ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ortaokulda öğretmenin saldırıya uğradığı yönündeki iddialar üzerine resmi açıklama yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyururken, açıklamaya göre, bugün saat 12.40 sıralarında Dumlupınar Ortaokulu'na gelen ve kendisini öğrenci velisi olarak tanıtan bir kişi, şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Valilik, olayda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını belirterek kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla açıklama yapıldığını ifade etti.