İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin köklü ve prestijli yat yarışı organizasyonlarından biri olan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde gerçekleşen TAYK-AKPA 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, bu yıl 13-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul-Göcek rotasında düzenlenen bu zorlu yarışın "Resmi Zaman Sponsoru“, Swiss Made geleneğini ve kusursuz işçiliğini modern tasarımlarla harmanlayan Jacques Philippe oldu.  

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Deniz ve yarış tutkunlarını bir araya getirecek TAYK-AKPA 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı’na katılan 32 tekne, İstanbul-Göcek arasında 555 deniz mili rotada non-stop yarışacak.  

Yarışın sonunda, saat tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Jacques Philippe marka saatler, 7 sınıfta kazanan teknelere hediye edilecek.  

Kaynak: igf