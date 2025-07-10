Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte üniversite öğrenimi gören gençlerin barınma sürecinde karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri olan şehir içi ev taşıma yükünü bitirmek için örnek bir projeyi hayata geçirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir’in ‘Bir TaşıYanım Olsa’ sloganıyla hayata geçirdiği yepyeni projesi ‘TaşıYanım’, üniversite öğrencilerine ücretsiz nakliye desteği sağlıyor.

Üniversite eğitimi için Mersin’e gelen gençlerin büyük kısmı, ilk etapta yurtta ya da geçici konaklama alanlarında kalıyor. Eğitim süresi boyunca daha uygun veya daha güvenli ev arayışına giren öğrenciler, sıkça taşınmak zorunda kalıyor. Ancak yüksek kira bedellerinin yanı sıra, taşınma sürecinin masraflı olması hem öğrencilerin hem de ailelerin bütçesini zorluyor. İşte tam da bu noktada devreye giren Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘TaşıYanım’ projesi, hem ekonomik hem de sosyal yönüyle dikkat çekiyor. Mersin’de eğitim gören gençler, şehir içinde gerçekleştirdikleri ev taşıma işlemleri için belediyeye başvurarak bu ücretsiz hizmetten yararlanabiliyor. Uygulama, öğrencilerin maddi yükünü hafifletmenin yanı sıra, taşınma sürecini güvenli ve kolay hale getiriyor.

GENÇLERİN VE ÖĞRENCİLERİN DOSTU BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin genç ve öğrenci dostu hizmetleri, sadece barınma değil, ulaşım, kültür, spor ve eğitim destekleriyle de öğrencilere nefes aldırmaya devam ediyor. ‘TaşıYanım’ projesi, yerel yönetimlerin gençlerin yaşamını doğrudan kolaylaştırabileceğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.