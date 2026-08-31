30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Kahramanmaraş'ta Valilik tarafından düzenlenen özel resepsiyonla kutlandı.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in ev sahipliğinde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen resepsiyona; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş milletvekilleri, Garnizon Komutanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, siyasi parti temsilcileri, il protokolü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, iş dünyası temsilcileri ve gaziler katıldı.

Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunun paylaşıldığı gecede, davetliler Cumhuriyetimizin ve milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos'un anlam ve önemini bir kez daha hep birlikte yaşadı.

Türkiye'nin bazı illerinde 30 Ağustos programlarında protokol kaynaklı tartışmalar gündeme gelirken, Kahramanmaraş'ta Valilik tarafından gerçekleştirilen tören ve etkinliklerin tamamı herhangi bir aksaklık yaşanmadan, büyük bir uyum ve titizlik içerisinde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü ve Protokol Müdürlüğü tarafından büyük bir hassasiyetle hazırlanan programlar, kusursuz organizasyonuyla takdir topladı.