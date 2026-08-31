Kayseri Talas Belediyesi tarafından yapılan düzenlemenin ardından yeni haliyle 3 yıl önce hizmet vermeye başlayan Mevlana Meydanı, ışıl ışıl görüntüsü ve yemyeşil dokusuyla büyük beğeni topluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta Mevlana Mahallesi sakinlerinin gece gündüz uğrak mekanı haline gelen meydan, her yaştan ve her kesimden insana sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor.

Muhtarlık, kent ekmek büfesi, amfi tiyatro, Kadınlar Gün Evi, kadın kooperatifleri, Gençlik Merkezi, Erva Spor Okulu, Selçuklu Evi Kafeterya, PTT, acil durum konteyneri, taksi durağı ve bankamatiklerin yer aldığı meydanda ayrıca Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın haftada bir vatandaşlarla randevusuz olarak görüştüğü Şeffaf Oda bulunuyor.

Özellikle akşam saatlerinde çevre sakinlerinin dinlenip eğlenme imkanı bulduğu meydan, ışıl ışıl görüntüsü ve yeşil dokusuyla görsel zenginlik sunuyor. Güvenli ortamıyla öne çıkan Mevlana Meydanı, ailelere çocuklarıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar vakit geçirebilme imkanı sunuyor.

'ÇOK EMEK VERDİK, ŞİMDİ GURURLU VE MUTLUYUZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni haliyle Mevlana Meydanı'nın çok beğenildiğine vurgu yaparak, '3 yıl önce yaptığımız düzenlemelerle burasını fonksiyonel ve kullanışlı hale getirdik. Şimdi yaz mevsiminin en çok kullanılan mekanlarından birisi haline geldi. Yeşil dokusu, geceleri ışıklı ambiyansı ve huzur ortamıyla hemşehrilerimiz gecenin ilerleyen saatlerine kadar burada vakit geçiriyor. Onların bu keyifli halini görünce biz de mutlu oluyor, yaptığımız işten gurur duyuyoruz' dedi.

'ÇÖLDE VAHA GİBİ'

Sıcak yaz günlerinde hoşça vakit geçirdiklerini ifade eden mahalle sakinleri de 'Burası adeta çölde vaha gibi. Sıcak günlerde hem gündüz hem gece çok güzel vakit geçirdik. Çocuklarımız keyifle oynadı, eğlendi. Başta Mustafa Yalçın başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

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