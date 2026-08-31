Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu, Oyun Havaları Konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşlara keyif dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sanat Akademisi Müzik Topluluğu, Oyun Havaları Konseri ile müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birbirinden özel eserlerin de seslendirildiği gecede, oyun havalarıyla birlikte vatandaşlar müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'BİRBİRİNDEN GÜZEL ETKİNLİKLERLE VATANDAŞLARIMIZI BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Selçuklu Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeye devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu Belediyesi Sanat Akademimiz, şehrimizin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunmayı sürdürüyor. Akademimiz bünyesinde eğitim alan çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz yeteneklerini sahneye taşıyor. Burada da birbirinden güzel oyun havalarıyla hemşehrilerimizle birlikte bizlere müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşattılar. Oyun havaları bizim kültürümüzün ve geleneklerimizin önemli bir parçası. Bu güzel ezgilerle vatandaşlarımızın gönüllerince eğlenmesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür programlarla hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de hemşehrilerimizin bir araya gelerek güzel vakit geçirmelerine imkan sağlıyoruz. İnşallah bundan sonra da birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Emeği geçen başta koro şefimize, tüm akademi ekibimize ve bu güzel akşamı bizimle paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.