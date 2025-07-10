Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesine kazandırılan kapalı yüzme havuzu, kapılarını açtı. 2023 yılında temeli atılan tesis, kısa sürede tamamlanarak “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında ilk misafirlerini ağırladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Açılış gününde havuzu dolduran minik öğrenciler, büyük bir heyecan yaşadı.

180 ÖĞRENCİYLE START VERİLDİ

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yüzme kurslarına ilk günde 180 öğrenci kayıt yaptırdı. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslarda çocuklar, temel yüzme becerilerini öğrenirken aynı zamanda eğlenceli bir yaz geçirme imkânı da bulacak.

YAZ BOYUNCA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Kurslar yaz boyunca ücretsiz olarak devam edecek. Çocuklara güvenli bir ortamda yüzme öğretmeyi hedefleyen program sayesinde minikler hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de sporla tanışmış olacak.

SPORLA BÜYÜYEN BİR NESİL İÇİN BÜYÜK ADIM

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde sürdürdüğü “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında açılan tesis, Pazaryeri’nde spora olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Yoğun ilgi gören kurslar sayesinde yüzme bilmeyen çocuk kalmaması için önemli bir adım atılmış oldu.