Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat ve üretim odaklı yapısıyla öne çıkan Halkevi Gençlik Merkezi, 2026-2027 eğitim döneminde üçüncü sezonuna hazırlanıyor. Gençlerin yeteneklerini keşfedebileceği, farklı disiplinlerde üretim yapabileceği ve sosyal hayata aktif olarak katılabileceği yeni dönemde kayıtların 21 Eylül'de, derslerin ise 19 Ekim'de başlaması planlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Halkevi Gençlik Merkezi'nde yeni eğitim dönemi tanıtım, kayıt ve mülakat sürecinin ardından başlayacak. Üniversite ve okulların hareketlendiği dönemde daha fazla gence ulaşılması amacıyla kayıt sürecinin 21 Eylül'de başlatılması planlanıyor.

Gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mülakatların ardından ise 19 Ekim'de atölyelerde ders zili çalacak.

FİKİR BURADA ÜRÜNE DÖNÜŞÜYOR

Halkevi Gençlik Merkezi'ni farklılaştıran en önemli özelliklerden biri, atölyelerin birbirinden bağımsız değil, birbirini besleyen yapıda ilerlemesi. Bir atölyede ortaya çıkan fikir tiyatroda sahneye, müzik çalışmalarında sese, tasarım atölyelerinde ise görsel bir ürüne dönüşebiliyor. Böylelikle gençler yalnızca eğitim almakla kalmıyor, öğrendiklerini üreterek deneyimleme fırsatı yakalıyor.

SANATTAN TASARIMA GENİŞ ATÖLYE AĞI

Yeni dönemde 'Müzik Akademi', 'Sahne Sanatları Kulübü', 'Tasarım Kulübü', 'Seslendirme Kulübü', 'Görsel Sanatlar Kulübü' ve 'Düşünce Kulübü' gençlerle buluşacak. Hobi atölyeleri de dönem içerisinde farklı ilgi alanlarına yönelik içeriklerle gençlere yeni deneyim alanları sunacak.

SADECE ATÖLYE DEĞİL, BİR GENÇLİK ALANI

Halkevi'nde eğitim, atölyelerin dışına da taşacak. Gençler için il içi ve il dışı kültür ve tematik geziler, kamplar, turnuvalar, ödüllü yarışmalar, uzman isimlerle söyleşi ve seminerler düzenlenecek.

Yıl içerisinde sahne takvimine bağlı olarak ücretsiz tiyatro, konser ve orkestra performansları da gerçekleştirilecek. Yaz dönemlerinde ise piknikten bowling ve biniciliğe, yüzmeden doğa yürüyüşlerine kadar farklı sosyal faaliyetler gençlerle buluşacak.

ZÜBEYDE HANIM KÜTÜPHANESİ GENÇLERİN HİZMETİNDE

Merkez bünyesinde yer alan Zübeyde Hanım Kütüphanesi de gençlere sessiz ve rahat bir çalışma ortamı sağlıyor. Ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen gençlerin yararlanabildiği kütüphane, Halkevi'nin eğitim ve üretim ortamını tamamlıyor. Merkezde ayrıca gün boyunca poğaça, açma, çay, su ve kahve gibi ikramlar sunuluyor.

YENİ SEZONDA YİNE ÜRETİM VAR

Yaz döneminde de gençlerin öğrenme, sosyalleşme ve üretme noktası olan Halkevi Gençlik Merkezi, üçüncü sezonunda bu yapıyı daha geniş bir programla sürdürmeyi hedefliyor.

Kültürden sanata, düşünceden tasarıma uzanan farklı alanları aynı çatı altında buluşturan merkez, yeni dönemde de gençlerin fikirlerini ortaya koyabilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bir üretim alanı olacak.