İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, renkli etkinlikler ve coşkulu konserlerle ilçe halkına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Festivalin unutulmaz gecelerinde sahne alan yerel sanatçı Ozan Aypar ile sevilen isim Ümit Yaşar, performanslarıyla adeta müzik ziyafeti sundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Festival programı kapsamında sahne alan yerel sanatçı Ozan Aypar, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle alandakilere keyifli bir gece yaşattı.

Yüksek enerjisiyle kalabalığın beğenisini kazanan Aypar, İpsalalılardan tam not aldı. Konser sonunda İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, sanatçıya teşekkür ederek başarı diledi.

ÜMİT YAŞAR COŞKUYU ZİRVEYE TAŞIDI

Festivalde Aypar'dan sonra sahne alan Ümit Yaşar, güçlü sesi ve sahne şovlarıyla coşkuyu doruğa çıkardı. Alanı dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Programın sonunda Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Ümit Yaşar'a festivale kattığı değer ve İpsalalılara yaşattığı bu özel gece anısına çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Festival Semicenk ve Hakan Altun konseri ile son buldu.