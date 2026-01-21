Son bir haftadaki 3'üncü konseriyle tüm Türkiye'nin gündemine oturan Megastar Tarkan, bu kez sevenlerini sürpriz bir düetle coşturdu. Usta komedyen Cem Yılmaz, Türk müzik tarihinin en ikonik şarkılarından 'Kuzu Kuzu'da aniden sahneye çıktı; Tarkan'la birlikte şarkının akıllara kazınmış olan dansını yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Tarkan'ın en sevilen hit'lerinden Kuzu Kuzu'da Cem Yılmaz'ı sahnede gören dinleyiciler, adeta coşku seli yaşadı.

Megastar Tarkan'ın büyük bir merakla beklenen konser serisinde üçüncü gece geride kaldı. Satışa çıktığında birkaç saat içerisinde biletleri tükenen konserde megastar, Cem Yılmaz'lı 'Kuzu Kuzu' düetiyle sevenlerine yine muhteşem anlar yaşattı.

Sahnedeki enerjisiye sevenlerini büyüleyen Tarkan, binlerce kişinin her bir ağızdan eşlik ettiği unutulmaz hit'leri ve en yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla adeta sahnede devleşti.

UNUTULMAZ GECEYE ONLAR DA TANIKLIK ETTİ

Coşku dolu kalabalık içerisinde tanıdık simalar da yerini almıştı. Gece boyu şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden dinleyiciler arasında, Oya ve Bülent Eczacıbaşı, Demet Akalın ve Okan Kurt, Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ve eşi Nur Uysal, Birce Akalay, Derya Köroğlu, Tuba Ünsal ile Giray Altınok gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de vardı.

Uzun bir süre Türkiye'deki salon konserlerine ara veren Tarkan, büyük hasreti bitiren konser serisine Ocak ayı sonuna dek devam edecek.

Tarkan fırtınası, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da sürecek.