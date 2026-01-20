'Evdeyiz Dede' projesiyle Türkiye turnesine başlayan Berkay, İstanbul'da iki gece üst üste verdiği konserlerle büyük ilgi gördü. Konserin en dikkat çeken anı ise genç bir çiftin yaşadığı sürpriz oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Berkay sahnede şarkısını söylerken, bir genç eşinden özür dilemek için konser alanına gelerek diz çöktü.

Bu anları konser izleyenler arasında olan ünlü haber spikeri Hande Sarıoğlu sosyal medyasından 'Evlilik teklifi sandık, meğer evlilermiş, affet beni diye özür dilemeye gelmiş çocuk...' notuyla paylaştı.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.