Traktörlerden tarımsal bilişime kadar modern tarımın geniş yelpazesi, Agroexpo 2026'da sergilenecek. Sektörün önde gelen bu fuarının 21. edisyonu, 3-7 Şubat 2026 tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açacak. Etkinlik, Truck1 çevrimiçi platformunun medya ortaklığı ile desteklenecek.

İZMİR (İGFA) - Agroexpo, UFI (Uluslararası Fuarcılık Birliği) onaylı, Türkiye'nin en önemli tarım fuarı ve Avrupa'nın dört kilit sektör etkinliğinden biridir. 2025 edisyonu, 432 katılımcıyı ve 124 bin 200 profesyonel ziyaretçiyi başarıyla bir araya getirdi. Bu ivmeye dayanarak, 2026 baskısı 330 bin metrekare alanında yaklaşık 500 katılımcı bekliyor.

Ticaret fuarı, tarım ve hayvancılığın tüm değer zincirini sunacak.

Sergilenecek ürünler arasında şunlar yer alıyor:

Tarımsal mekanizasyon ve teknolojiler

Su ve sulama teknolojileri

Gübreleme ekipmanları

Tohumculuk ve bahçecilik

Ekolojik tarım çözümleri, tarımsal bilişim ve daha fazlası.

Bir medya ortağı olarak Truck1, küresel bir profesyonel izleyici kitlesini fuarla buluşturmak için platformunun gücünü kullanacak. 120 ülkeden çiftçi, üretici ve sektör temsilcilerinin buluşma noktası olan fuar, portalın uluslararası ticareti kolaylaştırma misyonu ile uyum içindedir.

Truck1'in kataloğu endüstrinin çeşitliliğini yansıtır ve Avrupalı tedarikçilerden özel ekipman içerir. Türkiye pazarı için platform, canlı hayvan ekipmanları, gübreleme sistemleri ve biçerdöver ekleri gibi ürünleri kapsayan, hem yeni hem de ikinci el seçeneklerle sunulan ve ihracat için mevcut olan sağlam bir portföy listelenmektedir.

Truck1 Hakkında

Truck1, Avrupa ve Asya genelinde tarım makineleri ticareti için bir çevrimiçi pazar yeridir. Platform, Türkiye'deki çiftçiler, üreticiler ve sektörde yer alan kişiler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Örneğin, tarım ekipmanları 2025 yılında bölgede kullanıcı ilgisi açısından bir numaralı kategori olmuştur.

Agroexpo Hakkında

Agroexpo, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise en büyük dört tarım fuarından biri olan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'dır. Her yıl binlerce katılımcı ve yüz binlerce ziyaretçiyi İzmir'de bir araya getirerek küresel tarım ticaretine yön vermektedir.