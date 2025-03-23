Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli ilkbahar dönemi yem bitkisi tohumu ve gübre desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı “2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum ve gübre desteği sağlıyor. Çiftçiler, proje kapsamında sunulan tohum ve gübre desteğine büyük ilgi gösteriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden olan, üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasının ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin hedeflendiği destek projeleri ile üreticilerin yüzü gülüyor. Mazot, tohum, gübre, sera ve meyve fidesi başta olmak üzere onlarca destek projesi yürüten Büyükşehir, çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştığı zorlukların aşılmasına yardımcı oluyor.

1500 ÇİFTÇİYE TOHUM VE GÜBRE DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu ve gübre destekleme projesi kapsamında yaklaşık bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 700 ton 15-15-15 gübresi ile 70 ton (4500 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu verilecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya devam ediyor.

Yem bitkisi tohumu ve gübre desteğini sevinçle karşılayan çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle başvuruların ilk günlerinde, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçesindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne (Valilik yanı, Real AVM otoparkında) ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasındaki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine akın etti. Yoğunluk nedeniyle herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli önlemleri alan görevliler, üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcıyor. Gübre desteğinden sadece yem bitkisi tohumu alan üreticiler yararlanabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla başlattığı yem bitkisi tohumu ve gübre desteği üreticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Çiftçiler, verilen desteklerin üretim süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ve maliyetlerini hafiflettiğini belirtiyor. Çiftçiler, aynı zamanda bu desteklerin devamını beklediklerini ifade ediyorlar.