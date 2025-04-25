Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılının ilk çeyreğinde çiftçilere 32,6 milyar TL tarımsal destek ödemesi yaptı. Ödemelerin yüzde 88,5’i bitkisel üretime, yüzde 6,3’ü hayvansal üretime, yüzde 3,3’ü kırsal kalkınmaya ayrıldı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı “I. Çeyrek Tarımsal Destek Ödemesi” verilerini içeren istatistik bülteni yayımlandı.

Buna göre 2025 yılının Ocak-Mart döneminde toplam 32,6 milyar TL tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdi. Ödemelerin dağılımında bitkisel üretim yüzde 88,5’lik payla (28,9 milyar TL) öne çıkarken, hayvansal üretim yüzde 6,3 (2,05 milyar TL), kırsal kalkınma yüzde 3,3 (1,08 milyar TL), tarımsal Ar-Ge yüzde 1,5 (492 milyon TL) ve su ürünleri üretimi yüzde 0,3 (108 milyon TL) olarak kaydedildi.

Bitkisel üretimde en yüksek destek, 397 bin 609 çiftçiye 22,5 milyar TL ile hububat ve 471 bin 165 çiftçiye 5,4 milyar TL ile mazot-gübre için sağlandı.

Hayvansal üretimde bin 426 kişiye 2 milyar TL hayvan hastalıkları tazminatı ödenirken, su ürünleri üretiminde 485 yetiştiriciye 108 milyon TL, tarımsal Ar-Ge’de 5.469 kişiye 492 milyon TL hayvan gen kaynakları desteği verildi. Kırsal kalkınma yatırımları için ise 348 yatırımcıya 884 milyon TL ödeme yapıldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan istatistik bülteninde desteklerin çiftçilerin üretim kapasitesini artırmayı ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

İstatistiki bültende gerçekleşen ödemelerin ise hububat, mazot-gübre, hayvan hastalıkları tazminatı, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvan gen kaynakları ve kırsal kalkınma yatırımları gibi stratejik alanlarda yoğunlaştığı gözlendi.