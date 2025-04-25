Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Umut ALAN, ülke genelinde 40 bine yakın itfaiye çalışanı bulunan itfaiye teşkilatlarının temsil edildiği Tüm İtfaiyeciler Birliği 14.Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Umut ALAN, ülke genelinde 40 bine yakın itfaiye çalışanı bulunan itfaiye teşkilatlarının temsil edildiği Tüm İtfaiyeciler Birliği 14.Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tensipleriyle İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atanan ve görev yaptığı süre boyunca ekibiyle birçok başarılı çalışmalara imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan, Malatya’da düzenlenen Tüm İtfaiyeciler Birliği 12. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

DAİRE BAŞKANI UMUT ALAN’DAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Umut Alan, bu göreve seçilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daire Başkanı Umut Alan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevini bizlere layık görerek takdim eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu hafta Malatya ilinde yapılan ve yaklaşık 40 bine yakın itfaiye çalışanını temsil eden Tüm İtfaiyeciler Birliği 14. Olağan Genel Kurulu sonrası yapılan seçimle beni Genel Başkan Yardımcılığına layık gören tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep beraber daha güzel işler yapmak adına sıkı çalışma gerçekleştireceğiz. Ayrıca yapacağımız çalışmalarla Ordu Büyükşehir Belediyemizi en güzel şekilde temsil ederek ülkemizde örnek projeler gerçekleştireceğiz. İtfaiye teşkilatımıza her türlü imkanı sağlayarak her çalışmamızda bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Saygıdeğer Dr. Mehmet Hilmi Güler’e şükranlarımı sunarım.”