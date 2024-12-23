Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Belgrad Ormanı açıklaması yapıldı.ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının işletmeciliğinin 14 Haziran 2013'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) verildiği anımsatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü işletme süresinin 13 Ekim 2023'te dolduğuna işaret edilen açıklamada, "İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12 Aralık 2024'te lehimize sonuçlandı. İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16 Aralık 2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığına bildirilmiş, kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla, 23 Aralık 2024 tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmesi için süre verilmiştir. Dolayısıyla bazı haberlerde geçen '20 Aralık 2024 günü mesai saatinin bitimine bir saat kala İBB'ye bildirildi' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır." ifade edildi.

Paylaşımda "Belgrad Ormanı'nın milli park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." payşaımı yapıldı.

https://twitter.com/milliparklar/status/1871162341951488289