Ticaret Bakanlığı, ihracatçının küresel pazarlardaki gücünü artırmak için yeni bir destek mekanizmasını devreye aldı. Yurt dışında satın alınan yabancı markalara ait birimlerin kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alındı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında ihracatçı firmaların küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Yeni düzenleme ile Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini yürüten firmaların yurt dışında satın aldıkları yabancı markalara ait birimlerin kira giderleri ile söz konusu markalara yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına dahil edildi. Bakanlık, bu adımla Türk şirketlerinin yalnızca üretici değil, aynı zamanda uluslararası pazarlarda güçlü markalara sahip oyuncular haline gelmesini hedefliyor.

Düzenleme kapsamında firmaların hâlihazırda tedarikçisi oldukları, pazarı hazır markaları satın alarak ileri entegrasyon sağlamaları teşvik edilecek.

Yeni destek mekanizmasıyla birlikte, yabancı markaların satın alınması yoluyla oluşturulan dağıtım ve satış ağlarının 'Made in Türkiye' ürünleri için küresel pazarlarda bir tanıtım ve satış üssüne dönüşmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda satın alınan markanın yurt dışındaki birimlerine ilişkin kira giderleri ile markanın küresel bilinirliğini artırmaya yönelik tanıtım ve pazarlama çalışmaları da desteklenecek.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenleme ile uluslararası marka değerlerinin Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzuna katılmasını, Türk ürünlerinin küresel perakende ağlarında daha görünür hale gelmesini ve ihracatın çok kanallı bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Bakanlık, ihracatçının küresel marka yolculuğunu destekleyen mekanizmaları güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, 'Made in Türkiye' markasının dünya pazarlarında daha güçlü temsil edilmesi için yeni enstrümanların devreye alınacağını vurguladı.