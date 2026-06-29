İzmirli üniversiteliler, usta yazar Tarık Dursun K.'nin romanlarında hayat bulan sokakları adım adım gezdi. Kemeraltı'ndan Basmane'ye uzanan edebiyat rotasında hem kentin hafızasını keşfetti hem de yazar Hidayet Karakuş ile buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Tarihi Kent Merkezi Edebiyat Rotası Çalışması kapsamında üniversite öğrencileri, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Tarık Dursun K. eserleri ve yaşamının izini sürdü. Yazarın kitaplarını okuyarak çalışmaya hazırlanan gençler, Kemeraltı'ndan başlayıp Basmane'ye uzanan rotada Tarık Dursun K.'nin yaşamına, anılarına ve eserlerine konu olan sokakları, mahalleleri ve yapıları yerinde deneyimledi. Edebiyat aracılığıyla kentin geçmişine yolculuk yapan öğrenciler, İzmir'in kültürel mirasını farklı bir gözle keşfetme fırsatı buldu.

Tarihi Kent Merkezi Edebiyat Rotası kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, Tarık Dursun K.'nin eserlerinde geçen ve yaşamında iz bırakan noktaları ziyaret etti. Konak ve Kemeraltı çevresinden başlayan rota; Şükran Oteli, Beyler sokakları, Tarık Dursun K. Evi, Arap Fırını, Dumlupınar İlkokulu, Yapıcıoğlu Yokuşu ve Ali Reis Mahallesi, Mumcu Kahvesi, Yasef'in Meyhanesi gibi duraklarla Basmane'ye kadar uzandı. Bir dönem Tarık Dursun K.'nin yürüdüğü, gözlemlediği ve eserlerine taşıdığı sokaklarda gezen öğrenciler, kitaplarda karşılaştıkları mekânları yerinde görme fırsatı buldu. Tarihi yapılar, mahalle kültürü, ticaret hayatı ve gündelik yaşamın izleri üzerinden kentin değişen yüzünü inceleyen gençler, edebiyatın kent hafızasını koruyan ve geleceğe taşıyan önemli bir araç olduğunu deneyimledi.

EDEBİYAT İLE KÜLTÜREL MİRAS ARASINDA KÖPRÜ

Çalışma kapsamında gençler yalnızca bir rota yürüyüşüne katılmadı. Edebi metinler üzerinden mekânları yeniden okuyarak geçmiş ile bugün arasında bağ kurdu. Tarık Dursun K.'nin anlatılarında yer alan İzmir'in sosyal yaşamı, mahalle ilişkileri ve kent kültürü, ziyaret edilen duraklarda yapılan değerlendirmelerle yeniden yorumlandı. Tarihi Kent Merkezi Edebiyat Rotası; gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasını, kent tarihi ile edebiyat arasındaki ilişkiyi keşfetmesini ve koruma bilincinin güçlenmesini amaçlıyor. Çalışma kapsamında öğrencilerin gözlem ve deneyimleri de rota içeriklerine katkı sunuyor.

HİDAYET KARAKUŞ GENÇLERLE BULUŞTU

Rota yürüyüşünün ardından öğrenciler, şair ve yazar Hidayet Karakuş ile bir araya geldi. Söyleşide Tarık Dursun K.'nin Türk edebiyatındaki yeri, İzmir'in edebi belleği ve kentlerin hafızasının edebiyat aracılığıyla nasıl geleceğe taşındığı konuşuldu. Karakuş, kentlerin yalnızca binalardan ve sokaklardan oluşmadığını, onları yaşatan asıl unsurun insanların hikâyeleri ve anıları olduğunu vurgularken, Tarık Dursun K.'nin eserlerinin İzmir'in toplumsal hafızasını geleceğe taşıyan önemli kaynaklar arasında yer aldığını ifade etti. Öğrenciler de okudukları eserler üzerinden merak ettikleri soruları yönelterek söyleşiye aktif katılım sağladı.

Tarihi Kent Merkezi Edebiyat Rotası Çalışması, edebi anlatılar aracılığıyla kültürel mirası tanımayı, kent hafızasını görünür kılmayı ve geçmiş ile bugün arasında bağ kurmayı amaçlayan bir kültür girişimidir. Kültürel Yorumlama, Rota Tasarımı ve Dijital Haritalama Projesi kapsamında yürütülen çalışmanın ilk odağını ise Tarık Dursun K.'nin anlattığı İzmir oluşturuyor. Proje, edebiyat alanında biyografi ve tezkire geleneğinin izlerini kent mekânları üzerinden yeniden okumayı, kültür mirasının farklı yöntemlerle yorumlanmasını ve geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefliyor. Üniversite öğrencilerinin katılımıyla geliştirilen rota, ilerleyen süreçte öğrencilerin ürettiği yazılarla bir e-dergi haline getirilecek. Daha farklı buluşmalarla zenginleşecek çalışma kapsamında geliştirilen Tarihi Kent Merkezi Edebiyat Rotası'nın, İzmir'in kültürel mirasının tanıtımına katkı sunması, kent belleğini görünür kılması ve farklı kuşaklar arasında kültürel aktarımı güçlendirmesi hedefleniyor.