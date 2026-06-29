Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bisiklet yollarında farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan bisiklet yollarında yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bisiklet yollarındaki zemin boyaları yenilenirken, sürüş güvenliğini artıran uyarı çizgileri ve yönlendirme işaretleri de elden geçirildi. Yapılan düzenlemelerle bisiklet yolları daha görünür, estetik ve güvenli hale getirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kentte bisiklet kullanımının her geçen gün yaygınlaşmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi, bisikletlilerin güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yenilenen yol çizgileri sayesinde bisiklet güzergahları daha belirgin hale gelirken, yaya ve bisiklet trafiğinin daha düzenli işlemesi hedefleniyor. Büyükşehir, düzenli bakım ve boyama çalışmalarıyla bisiklet yollarının kullanım kalitesini artırıyor.

ÇEVRECİ ULAŞIMA DESTEK

Bisiklet kullanımını çevre dostu ulaşımın önemli bir parçası olarak gören Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki bisiklet altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarla hem karbon salımının azaltılmasına katkı sağlanıyor hem de vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları destekleniyor. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kent genelinde oluşturduğu bisiklet yolları ve bisiklet ulaşım projeleriyle sürdürülebilir ulaşım anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

KENT ESTETİĞİNE KATKI

İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleştirilen çalışmalar yalnızca güvenliği değil kent estetiğini de ön plana çıkarıyor. Yenilenen zemin boyaları ve işaretlemeler sayesinde bisiklet yolları daha modern bir görünüme kavuşurken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda düzenli bakım çalışmaları sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını teşvik eden projeleri ve altyapı yatırımlarıyla vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve çevreci ulaşım alternatifleri sunmaya devam edecek.