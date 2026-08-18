Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Yeni Sivil Havacılık Modeli kapsamında evrak süreçlerinin dijital ortama taşındığını duyurdu. Yeni sistemle fiziksel evrak yoğunluğu ve bekleme sürelerinin azaltılması, belgelerin doğrulanabilirliği ve işlemlerin daha hızlı ve güvenli yürütülmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında sivil havacılık sektöründeki evrak süreçlerinde yeni dönemin başladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ve SHGM'nin uygulamaya aldığı Yeni Sivil Havacılık Modeli kapsamında geliştirilen Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM) ile evrak işlemleri dijital ortamda yürütülmeye başlandı.

FİZİKSEL EVRAK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Yeni sistemle birlikte evrakların hazırlanması, sisteme yüklenmesi, takibi, doğrulanması ve onaylanması işlemleri KDM-ORG ve KDM-ERP üzerinden gerçekleştirilecek.

Böylece fiziksel evrak kabulünde yaşanan yoğunluk ve bekleme sürelerinin azaltılması, işlemlerin daha hızlı ve izlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sivil Havacılıkta Evrak Devri Kapandı, Dijital Dönem Başladı



Cumhurbaşkanlığımızın dijital devlet vizyonu doğrultusunda, kamu hizmetlerinde etkinliği, hızı, güvenliği ve şeffaflığı artıran dönüşüm, sivil havacılık alanında kararlılıkla hayata geçiriliyor.



Ulaştırma ve Altyapı: pic.twitter.com/MLtr7BnmP2 — Sivil Havacılık GM (@SHGM) August 18, 2026

SAHTE EVRAKA KARŞI DİJİTAL KONTROL

SHGM'nin açıklamasına göre, doğrulanabilir dijital evrak altyapısı sayesinde belgelerin kaynağı ve geçerliliği kontrol altına alınacak.

Sistem, belgeler üzerinde usulsüz değişiklik yapılması ve sahte evrak kullanımının önüne geçilmesine yönelik güçlü bir kontrol mekanizması da sağlayacak.

Dijital dönüşümle yalnızca işlem sürelerinin kısaltılması değil, aynı zamanda kurumsal güvenlik, şeffaflık ve denetlenebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.