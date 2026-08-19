Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 12 ay turizm vizyonu doğrultusunda Erciyes A.Ş. tarafından yaz sezonunda hayata geçirilen doğa, spor ve gastronomi odaklı aktiviteler devam ediyor. Çekimleri gerçekleştirilen tanıtım çalışmasıyla Erciyes'in yaz aylarında da ziyaretçilerine sunduğu zengin deneyimler ulusal ve uluslararası turizm pazarına güçlü bir şekilde aktarılıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde sürdürülen 12 ay turizm vizyonu kapsamında Türkiye'nin önemli dağ turizmi merkezlerinden Erciyes, yaz sezonunda da doğa, spor, gastronomi ve macerayı bir araya getiren zengin içerikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kayseri'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes, yaz aylarında doğa, spor ve gastronomi alanındaki imkânlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Erciyes'te yaz sezonunda gondol kullanımı, zirve gezileri, trekking, bisiklet, ATV safari, kamp ve karavan gibi farklı aktiviteler ziyaretçilere sunuluyor. Özellikle serin havası ve doğal güzellikleri, yaz aylarında bölgeyi tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, gondolla yüksek kesimlere çıkarak Erciyes manzarasını izlerken, zirvede kahvaltı yapma imkânı da buluyor. Bölgede Kayseri mutfağına ait sucuk ekmek, pastırma, sucuk, mantı, halka tatlısı ve bal gibi yöresel ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Erciyes'te ailelere yönelik sosyal ve eğlence alanlarının yanı sıra çocuklar için çeşitli aktiviteler de bulunuyor. Doğa yürüyüşü ve bisiklet rotaları ise açık havada vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere alternatif oluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş., yaz döneminde düzenlenen çalışmalarla merkezin kış sporlarının yanı sıra dört mevsim ziyaret edilebilen bir turizm destinasyonu olarak öne çıkarılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla Erciyes'i yalnızca kış aylarının değil, yılın 12 ayı tercih edilen uluslararası bir turizm destinasyonu haline getirme hedefi doğrultusunda tanıtım ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Erciyes'in yaz turizmindeki güçlü potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve bölgenin turizm hareketliliğine katkı sağlanması hedefleniyor.