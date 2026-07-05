Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - 36. NATO Zirvesi 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini belirtti.

SAVUNMA VE GÜVENLİK GÜNDEMİ ÖNE ÇIKACAK

Zirvede, NATO'nun savunma yatırımlarını artırma yönündeki adımlarının ve ittifakın caydırıcılık ile savunma politikalarının '360 derecelik bir bakış açısıyla' ele alınacağı ifade edildi.

Liderlerin ayrıca Avrupa-Atlantik bölgesindeki tehditler, riskler ve güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunacağı; Ukrayna'daki gelişmeler ile NATO'nun güney kanadındaki son durumun da değerlendirileceği bildirildi.

Program kapsamında, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın, devlet ve hükûmet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacağı aktarıldı.

Zirvenin ikinci gününde ise Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı, liderler düzeyinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapmasının da planlandığı belirtildi.