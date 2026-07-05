İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde 2 katlı bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu Yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir restoranda yangın çıktı.

İstanbul İtfaiyesi ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu Yolu üzerindeki 2 katlı restoranda meydana gelen yangın ekiplerimiz tarafından söndürüldü. pic.twitter.com/Z48a3JWzrV — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) July 5, 2026