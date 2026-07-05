Tutukluluğunun birinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Herkesin Başkanı oldum' diyerek adalete olan inancını vurguladı. Böcek, 'İhanetin bahanesi olmaz, bedeli olur' ifadelerini kullandı.

ANTALYA (İGFA) - Tutukluluğunun birinci yılı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaşam öyküsünden belediyecilik kariyerine, tutukluluk sürecinden adalet beklentisine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Mesajında Antalya'nın Uncalı Mahallesi'nde Yörük ve çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyüdüğünü anlatan Böcek, devlet okullarında eğitim gördüğünü, siyasi hayatına ANAP'ta başladığını ve 20 yıl Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde sel, yangın, deprem ve pandemi gibi zorlu dönemlerde görev yaptığını belirten Böcek, kamu yararını önceleyen projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

'VEFASIZ MENFAATÇİLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Böcek, süreçte yaşadıklarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

'5 Temmuz'da tutuklandım, bugün de 5 Temmuz. 365 gün... Dost sandıklarımı, vefasız menfaatçileri, can dostlarımı bugünleri asla unutmayacağız. İhanetin bahanesi olmaz, bedeli olur.'

Görev yaptığı altı dönem boyunca hiçbir ayrım yapmadığını belirten Böcek, 'Oy verenin de vermeyenin de 'Herkesin Başkanı' oldum' ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda yargı sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Böcek, devlete ve adalete olan güvenini koruduğunu belirterek, 'Ben her zamanki gibi devlete, adalete olan inancımla ve bağlılığımla, üslubum, nezaketim ve duruşumla adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Sevgi ve hasretle...' ifadelerine yer verdi.