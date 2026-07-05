Jandarma ve savcılık koordinasyonunda 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 milyar lirayı aşan hesap hareketi tespit edilen 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve tefecilik gibi çok sayıda suça karıştığı belirlendi.

ANKARA (İGFA) - 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonlarda 228 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilere ait hesaplarda toplam 10 milyar 166 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda suç ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin; Tekirdağ, Kırklareli, Iğdır ve Aydın'da sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı' adı altında dolandırıcılık yaptığı, Antalya, Gaziantep, Şırnak ve Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüğü tespit edildi.

Ordu'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve para transferlerine aracılık edildiği, Kilis'te işletmelere baskı ve tehdit yoluyla haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı, Malatya'da kamu kurumlarını zarara uğratan zimmet suçlarının işlendiği, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli ve Manisa'da ise tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü belirlendi.

16 ilde 22 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı.



Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları: pic.twitter.com/6mO3U7wXYm — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 5, 2026

Yetkililer, şehirlerin huzurunu bozan hiçbir suçun cezasız kalmayacağını vurgulayarak organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları da tebrik edildi.