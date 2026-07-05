Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda TKP-ML ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, TKP-ML silahlı terör örgütüne üye olmak suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüzce Terörle Mücadeleye Yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;



❌ TKP-ML Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik,



????05.07.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda;



???? 9️⃣ şüpheli şahıs yakalanarak: pic.twitter.com/Fn0uAmm5vG — Atilla AKSOY (@Atilla__Aksoy) July 5, 2026

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin terörle mücadele başta olmak üzere tüm alanlarda kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.