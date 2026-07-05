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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda TKP-ML ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, TKP-ML silahlı terör örgütüne üye olmak suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin terörle mücadele başta olmak üzere tüm alanlarda kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kaynak: RSS