Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat arasındaki ulaşımı güçlendirecek Çamlıbel Tüneli'nin temelinin atıldığını duyurdu. Proje, bölgeye yıl boyu güvenli ve konforlu ulaşım sağlamayı amaçlıyor.

SİVAS (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat ile Sivas'ı birbirine daha güçlü bağlayacak Çamlıbel Tüneli'nin temelinin atıldığını açıkladı.

Yıldızeli Çamlıbel Mevkii'nde hayata geçirilen proje ile özellikle kış aylarında Çamlıbel Geçidi'nde yaşanan ulaşım sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Tünelin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın dört mevsim kesintisiz ve daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor. Bakan Uraloğlu, projenin sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgenin ticaret, lojistik ve ekonomik gelişimine de katkı sağlayacağını belirtti.

Çamlıbel Tüneli'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önemli bir altyapı yatırımı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, Sivas ve Tokat'ın hem fiziki hem de ekonomik olarak daha da yakınlaşacağını vurguladı.