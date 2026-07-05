Sağlık Bakanlığı, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte önemli değişiklikler yaptı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, güncellenmesi ve bazı tıbbi değerlendirmelerin yeniden yapılmasına ilişkin yeni kurallar getirildi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikle birlikte kapsamı genişletildi. Söz konusu değişiklikle birlikte yönetmeliğin ilgili bölüm başlığı, 'Kişisel Sağlık Verilerinin Gizlenmesi, Düzeltilmesi, Yeniden Değerlendirilmesi, İmha Edilmesi ve Aktarılması' olarak güncellendi.

Bu kapsamda sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin süreçlerde kurumlar arası veri tabanı uyumuna yönelik düzenlemeler de yapıldı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan işlemlerin sağlık hizmeti sunucularının veri tabanlarında da uygulanması esas olacak; diğer kurumların veri tabanlarına yansıma süreci ise ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeyle birlikte vatandaşlar, daha önce konulan tanıların güncel sağlık durumlarına göre yeniden değerlendirilmesi için sağlık kuruluşlarına başvurabilecek.

Buna göre; tek hekim tarafından konulan tanılar üç hekimli sağlık kurulu tarafından, Sağlık Kurulu tarafından verilen tanılar ise tam teşekküllü sağlık kurulu tarafından yeniden incelenecek.

Değerlendirme sonucunda 'durum bildirir sağlık kurulu raporu' düzenlenecek.

GEÇMİŞ TANILAR BAZI SÜREÇLERDE DİKKATE ALINMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, kişinin güncel durumunu gösteren sağlık kurulu raporu bulunması halinde, bu rapor esas alınacak. Özellikle işe giriş süreçleri başta olmak üzere çeşitli idari işlemlerde, geçmişteki tanıların tek başına belirleyici olamayacağı hükme bağlandı. Düzenlemenin, bireylerin sağlık durumlarının zaman içinde değişebileceği gerçeğinden hareketle hazırlandığı ve karar süreçlerinde güncel tıbbi durumun esas alınmasını hedeflediği belirtiliyor.