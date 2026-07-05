Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinden aktif iş gücü programları ve istihdam hizmetleri için kullanılabilecek oran, 2026 yılına özel olmak üzere yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Temmuz 2026 tarihli ve 11501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım oranında artışa gidildi.

Karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinde yüzde 30 olarak belirlenen, İşsizlik Sigortası Fonu'nun bir önceki yıl prim gelirlerinden kullanılabilecek oran, 2026 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında fondan ayrılacak kaynak; iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, çalışanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, teknolojik dönüşüm nedeniyle işsiz kalma riski bulunan kişilerin farklı alanlara yönlendirilmesi, istihdamın artırılması ve korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanması, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri ile iş gücü piyasasına yönelik araştırma ve planlama çalışmalarında kullanılacak.

Ayrıca fondan, İŞKUR'da vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapanlar ile daha sonra kurum kadrolarına atanarak görevine devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler de karşılanabilecek.