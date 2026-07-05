Jandarma Genel Komutanlığı, Van'ın Tuşba ilçesinde 800 küçükbaş hayvanın yağmalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, olayın ardından Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Aracı (JİHA) desteğiyle geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda çalındığı değerlendirilen 800 küçükbaş hayvanın arazide tespit edildiği ve sahibine teslim edildiği bildirildi.

SİLAHLI TEHDİT İDDİASI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmaladığı iddiasıyla Van İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon yürütüldü.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve fişek de ele geçirildi.

'Van'da 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalanmasına yönelik Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.'



'İHA destekli arama çalışması başlatıldı'



Van İl Jandarma Komutanlığınca, Tuşba ilçesinde 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalandığının ihbar edilmesi: pic.twitter.com/9qCezyIeT8 Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda İçeriği Görüntüle July 4, 2026

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu belirtildi.