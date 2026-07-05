GİRESUN – Giresun siyasetinde uzun yıllar önemli görevler üstlenen eski Devlet Bakanı ve beş dönem Giresun Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Dr. Burhan Kara, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybeden Kara'nın vefatı, başta Giresun olmak üzere siyaset dünyasında derin üzüntü yarattı.

1949 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya gelen Burhan Kara, tıp eğitiminin ardından uzun yıllar hekim olarak görev yaptı. Daha sonra siyasete atılan Kara, Anavatan Partisi çatısı altında girdiği seçimlerde beş dönem üst üste Giresun milletvekili seçilerek kentin Ankara'daki en uzun süre görev yapan temsilcileri arasında yer aldı.

Parlamentodaki görev süresi boyunca TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevini de üstlenen Kara, 55. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak kabinede görev aldı. Siyasi yaşamı boyunca özellikle Giresun'un kalkınmasına yönelik girişimleri ve kentin sorunlarının merkezi yönetim nezdinde gündeme taşınması için yürüttüğü çalışmalarla tanındı.

Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra da Giresun ile bağını sürdüren Burhan Kara, çeşitli program ve etkinliklerde hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam etti. Devlet tecrübesi, uzlaşmacı kişiliği ve mütevazı yaşam tarzıyla farklı siyasi görüşlerden birçok kişinin saygısını kazanan isimlerden biri olarak hafızalarda yer edindi.

Burhan Kara'nın vefat haberinin ardından siyaset, bürokrasi ve sivil toplum çevrelerinden çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Ankara'da devlet töreni düzenlenmesinin ardından cenazesinin memleketi Giresun'a getirilerek defnedilmesinin beklendiği bildirildi.

Türk siyasi hayatında önemli görevler üstlenen, Giresun'un uzun yıllar TBMM'deki temsilciliğini yapan Burhan Kara, geride kamu hizmetiyle geçen uzun bir siyasi yaşam bırakarak hayata veda etti.

Giresun Siyasetinin Hafızasında Önemli Bir İsimdi

Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Giresun Milletvekili Dr. Burhan Kara'nın vefatı, başta memleketi Giresun olmak üzere siyaset dünyasında derin üzüntüye neden oldu. Uzun yıllar boyunca Giresun'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden Kara, hem hekim kimliği hem de devlet adamlığıyla kentin siyasi tarihinde iz bırakan isimler arasında yer aldı.

1949 yılında Görele'de dünyaya gelen Burhan Kara, tıp eğitiminin ardından serbest hekim olarak görev yaptı. Daha sonra siyasete girerek Anavatan Partisi saflarında beş dönem üst üste Giresun Milletvekili seçildi. Milletvekilliği sürecinde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevini üstlenen Kara, 55. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak da görev yaptı.

Görev yaptığı yıllarda Giresun'un yatırım, ulaşım, eğitim ve kalkınma projelerinin takipçisi olan Kara, Ankara ile Giresun arasında önemli bir köprü görevi üstlendi. Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra da kentte düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak hemşehrileriyle bağını sürdürdü.

Siyasi Kariyeri

1949: Giresun'un Görele ilçesinde doğdu.

Giresun'un Görele ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Uzun yıllar serbest hekim olarak çalıştı.

1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 genel seçimlerinde Giresun Milletvekili seçildi.

genel seçimlerinde Giresun Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevinde bulundu.

1997-1999 yılları arasında 55. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

yılları arasında 55. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 2001 yılında Anavatan Partisi'nden ayrılarak Doğru Yol Partisi'ne katıldı.

Cenaze Programı Bekleniyor

Burhan Kara'nın cenaze törenine ilişkin resmi programın ailesi tarafından açıklanması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Ankara'da bir tören düzenlenmesinin ardından naaşının memleketi Giresun'a uğurlanması planlanıyor. Defin yeri ve cenaze namazının tarihi ise yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.