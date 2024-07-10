Dünyanın ilk çarşılı köprüsü olan Irgandı Köprüsü, Bursa’nın sanat çevrelerini buluşturmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yüzyıllarca Osmanlı sanatlarının merkezinde bulunan Irgandı Köprüsü, Bursa’nın sanat çevrelerini buluşturmayı ve Bursalı sanatseverlerin merkezi olmayı sürdürüyor.

Bursa’nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin arasında, sınır bölgesi konumunda yer alan Irgandı Köprüsü, aynı zamanda tarihteki ilk çarşılı köprü olma özelliğini taşıyarak günümüz AVM’lerinin atası olarak tanımlanıyor.

Hat, resim, kaligrafi, ahşap oyma, müzik, çini ve naht gibi birçok sanat dalının bir arada bulunduğu ve sanatseverler tarafından burada kurulan sergilerde müşahede edilebildiği Irgandı Köprüsü, yerli ve yabancı turistler tarafından da büyük ilgi görüyor.