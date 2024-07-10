Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan antik su yollarının altında bulunan kemerler, araçların altından geçtiği kapılar olarak kullanılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın İznik ilçesinde yer alan ve Lefke Kapı’nın hemen yanı başında bulunan antik su yolunun üzerine inşa ettiği kemerler, araçların altlarından geçtiği kapılar olarak kullanılıyor.

Batı Roma İmparatorluğu döneminde şehre su taşımak üzere inşa edilen su yolları, su kemerlerinin üzerine bina edilmiş.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de varlığını koruyan antik su yollarının altında bulunan kemerler, şehrin ulaşım ihtiyacı sebebiyle iki yolu birbirine bağlamak üzere araç trafiğine açılmış.