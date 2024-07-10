Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan birçok tarihi Osmanlı evi, bakımsızlık dolayısıyla yıkılma riskiyle karşı karşıya.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Kavaklı, Molla Gürani, Tophane ve Alaaddin Bey gibi birçok mahallede bulunan tarihi Osmanlı evleri, uzun süredir bakımsızlık dolayısıyla karşı karşıya.

Tarihi Eserler Kanunu’na göre aslına uygun restore ettirilmesi gereken birçok ev, ekonomik yetersizlikler sebebiyle bakımsız kalıyor.

Ev sahipleri ve vatandaşlar evlerin yıkılmasından endişe ederken Bursalı vatandaşlar, Bursa’nın önemli mimari ve tarihi mirasını oluşturan Osmanlı evlerinin, belediyeler ve Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle yeniden restore edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Ekonomik zorluklar sebebiyle sahipleri tarafından restore edilmeyen tarihi evlerin aslına uygun olarak restore edilebilmesi için devlet kurumlarının mülk sahiplerine kolaylık sağlaması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, söz konusu yapıların yıkılma riskinden endişe ediyor.