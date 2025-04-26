Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tarihi Bornova Çarşısı’nda gece saatlerinde yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve meclis üyelerinin de destek verdiği çalışmada Bornova’nın tarihi alanları yıkandı ve mazgallar temizlendi.İZMİR (İGFA) - Daha güçlü, modern ve yaşanabilir bir Bornova hedefiyle her alanda çalışmalarını sürdüren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu kez Tarihi Bornova Çarşısı’nda yapılan gece temizlik çalışmasına bizzat katıldı. İşletmelerin kapalı olduğu saatlerde yapılan detaylı temizlik kapsamında sokaklar yıkandı, mazgallar temizlendi, çarşı adeta yeni bir güne hazırlandı.

“Daha temiz, yaşanabilir Bir Bornova için çalışıyoruz”

Temizlik çalışmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi Meclis üyeleriyle birlikte katılan Başkan Eşki, çarşının Bornova’nın kalbi olduğunu vurgulayarak, “Bornova’yı daha sağlıklı, daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle tarihi ve kamusal alanlarımızda titizlikle yürüttüğümüz bu temizlik çalışmalarıyla hem Bornovalılara hem de esnafımıza daha temiz bir çevre sunuyoruz. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.