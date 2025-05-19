Bursa'da yaşayan tarihçi yazar Abdullah Şahin, 19 Mayıs 1919’un 106. yılına özel "Mustafa Kemal'le Kutlu Yolculuğa Çıkanlar 19 Mayıs 1919" adlı kitabını yayımladı. Şahin, yeni kitabında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun yolculuğunu ve 18 vatan evladının hikayelerini ele aldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da yaşayan tarihçi yazar Abdullah Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı dolayısıyla yeni kitabı “Mustafa Kemal’le Kutlu Yolculuğa Çıkanlar 19 Mayıs 1919”u okuyucularla buluşturdu.

Daha önce “Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm” kitabıyla Kurtuluş Savaşı’nın 27 kahramanını anlatan tarihçi yazar Şahin, bu kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasındaki tarihi Samsun yolculuğunu mercek altına aldı. Abdullah Şahin’in yeni eseri, 19 Mayıs 1919’un tarihsel derinliğini ve kahramanlarının hüzünlü hikayelerini gün yüzüne çıkararak, Cumhuriyet tarihine ışık tuttu.

KUTLU YOLCULUĞUN PERDE ARKASI

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a uzanan yolculuğunda yaşananları, öncesi ve sonrasındaki gelişmelerin detaylarıyla ortaya konulduğu kitapta, yolculuğa eşlik eden 18 vatan evladının traji-komik hayat hikayelerine yer veren eser, bu kahramanlardan bazılarının idamla yargılandığını, bazılarının ise dar ağacında hayatını kaybettiğini gözler önüne seriliyor.

Abdullah Şahin, kitabında ayrıca; Mustafa Kemal’e 'Gitme Kemal, vapurun batırılacak' uyarısını kim yaptı? Damat Ferit, Mustafa Kemal’i neden evine davet etti ve neler konuşuldu? Bandırma Vapuru gerçekten köhne bir vapur muydu? Ayıcı Arif’in Mustafa Kemal’den son isteği neydi? gibi merak edilen pek çok sorulara da açıklık getiriyor.