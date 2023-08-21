Tek evi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ülkemizde ev sahipleri her sene emlak vergisi ödemesi yaparken milyonlarca kişinin fazla ödeme yaptıkları ortaya çıktı. Belediyelerin tahsil etmiş oldukları emlak vergisi için yine ödenen fazla paranın iade işlemlerinin de belediyeler üzerinden yapılacağı ifade edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsmanlık KDK tarafından açıklanan emsal karar ile milyonlarca kişiye para iadesi alma imkânı ortaya çıktı. İşte emlak vergisi para iadesi için açıklanan şartlar...

KİMLER ÖDEMEZ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile emlak vergisi muafiyeti için aranılan şartlar ilan edildi. Ülkemizde arsa, tarla, yazlık, konut, dükkân, işyeri, depo, ofis ve daire gibi taşınmazlara ilişkin her sene düzenli olarak emlak vergisi tahsil edilmektedir. Ancak evi olmasına rağmen vergi ödemeye gücü olmayan kişilere yönelik olarak emlak vergisi muafiyeti hakkı tanınmakta olup bu kişiler şu şekilde sıralanmaktadır:

Sahip oldukları evin tek evi ve 200 m2 büyüklüğü aşmaması şartı ile:

Emekli olan kişiler,

Ev hanımları,

Engelli bireyler,

Şehit eşi ve şehidin geride kalan yetimleri,

Gaziler,

İşi olmayan kişiler.

Bu kişiler emekliler için emekli maaşı dışında diğer kişiler için ise hiçbir geliri olmaması şartı ile sıfır oranlı emlak vergisi hakkından yararlanmaktadır.

PARA İADESİ DİLEKÇESİ NEREDEN ALINIR?

Emlak vergisi ödemesi yapan ancak emlak vergisi muafiyeti listesi içerisinde yer alan kişiler geriye dönük 5 senelik para iadesi alabilmekte olup bunun için ödeme yapılan belediyeye emlak vergisi para iadesi dilekçesi yazılarak başvuru yapılması yeterlidir.

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

Dilekçe için temiz bir A4 kâğıda:

..... BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA

..... kimlik numarası emlak vergisi mükellefiniz olmakla beraber emekli / ev hanımı / işsiz/ engelli / şehit yakını olmam neden ile emlak vergisi muafiyeti hakkım bulunmakta olup geriye dönük 5 senelik emlak vergisi ödeme tutarımın tarafına iadesini rica ederim.

Yazarak ilgili belediye para iadesi talebinde bulunmanız ve KDK tarafından konu hakkında emsal karar bulunduğunu iletmeniz yeterli olacaktır.