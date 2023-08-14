Emekli aylıkları, memur maaşları ve ikramiyelere dev artış yansıyacak! Paralar hesaplara yatırılacak

Emekli aylıkları, memur maaşları ve ikramiyelere dev artış yansıyacak! Paralar hesaplara yatırılacak

Emekli aylıkları, memur maaşları ve ikramiyelere dev artış yansıyacak! Paralar hesaplara yatırılacak



Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Hem maaşlarda artış olacak hem de emekli ikramiyesi yükselecek. Memur ve emeklisinin yakından takip ettiği toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Düzenleme dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

Kamu çalışanlarının 2024-2025'te alacağı maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerinde de sona yaklaşıldı. Hükümet zam teklifini bugün sunacak.

Ekim ayında Meclis'e gelecek düzenlemeden ilk etapta 520 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2800 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 60 bin liradan başlayacak.

Yaklaşık 4 milyon memur, 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 1 Ağustos'ta başlayan takvim doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerle genel taleplere ilişkin ön müzakereler gerçekleştirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Memur-Sen masaya gelecek yıl için 3'er aylık olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 110 zam teklifiyle masaya oturdu. Teklifte gelecek yıl için birinci 3 ayda yüzde 25, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış yapılması bulunuyor. En düşük memur maaşı rekor artışla 22 bin liraya çıkarken, Memur-Sen 30 bin lira taban ücret talebinde bulunacak.

BAKAN IŞIKHAN: EMEĞİN HAKKINI GÖZETİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme müzakere sürecinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Ağustos sonunda tarafları memnun edecek şekilde sonuçlanacağını ümit ediyorum.

Çalışana, emekliye, sendikalara kulağımızı kapatmadık, emeğin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık.

Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz" dedi.

EK GÖSTERGE MECLİS'E GELECEK

Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından yaklaşık 520 bin kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de Meclis'e gelecek. Yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı.

Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi.

Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe, derece adı veriliyor. Buna göre iki yıllık üniversiteden mezunlar 10. derece ve 2. derecede göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor.

HEM AYLIK HEM İKRAMİYE ARTACAK

Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor.

Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, tekniker, müdürün üzerinde olan uzman personel de ek gösterge alabilecek.

Yapılacak düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2800 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 60 bin liradan başlayacak. Ek gösterge artışından bütün çalışanlar yararlanacak.

Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak.

2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak. Ek gösterge artışından kendi alanında yükseköğrenim görenlere değil işletme tahsili yapan hemşire de yararlanabiliyor.