Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yer alan ve Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne tahsis ettikleri spor tesisindeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Çalışmaları devam eden proje kapsamında 2 adet sentetik çim saha baştan sona yenilenecek, 780 kişilik yeni bir tribün inşa edilecek, mevcut idari binanın bakım-onarımı ve tesisin çevre düzenlemesi tamamlanacak.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan bir belediye olduklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Uzun yıl Erciyesspor tarafından kullanılmış olan spor tesisimizde yapılan çalışmaları inceledik. Önceki Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar'ın, Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy'un, diğer milletvekillerimizin desteği ile buraya Spor Toto'dan bir bütçe tahsis edildi. Bu bütçe kapsamında burada iki tane büyük saha yapılıyor. Erciyes 38 FK'nın sporcuları inşallah artık burada antrenmanlarını yapacak; burada kalacak. Kayseri'ye yakışır şekilde büyük bir tesis olarak ayağa kalkıyor. Kayserispor ile birlikte Erciyes 38 FK'nın ligde başarılı olması için elimizden gelen desteği vereceğiz' dedi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü (FK) Başkanı Latif Ersoy da destekleri ve çalışmaları için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek, 'Bu tesisler yapılırken bu kapsamda birkaç defa Mustafa Başkanımızı ziyaret ettik. Bu sayede de nasıl bir çalışma ortamı olduğuna şahitlik ettik. Kendisi çok mükemmeliyetçi bir insan. Bunu da gözlerimizle gördük. Bize de çok yardımcı oluyor; taleplerimizi geri çevirmiyor. Bugün de çalışmaları yerinde görmek istediler, çalışmalardan da memnun kaldılar. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü en yukarıya taşırken altyapımıza çok ciddi önem veriyoruz. Çocuklarımızı, Kayseri'mizin evlatlarını yetiştirerek Türk futboluna hediye edeceğiz, onları spora özendireceğiz. Bunu da Orhan Hocam ve ekibi ile başarabileceğimize inanıyoruz.' dedi.