Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi’nde kurulan dev iftar sofrası dolmuş ve taksi esnafını bir araya getirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında dualar edilerek oruçlar açıldı. Katılımcılar Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle Ramazan ayının maneviyatını yaşadı.

Programa Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aycan Demir, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, Ankara Büyükşehir Belediyesi BELPLAS A.Ş. Genel Müdürü Haydar Demir, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Cumhur Çakır Karakoç, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Murat Kurt ile çok sayıda taksi ve dolmuş esnafı katıldı.

ESNAFIMIZA DESTEK VERECEĞİZ

Programda kürsüye gelerek taksi ve dolmuş esnafına seslenen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri tek bir amacımız var. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Belediye olarak esnafımızın yanındayız ve olmaya her zaman devam edeceğiz. Bize bu düsturu öğreten yol başçımız öncelikle Mansur Yavaş Başkanıma buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Mansur Yavaş'tır esnafın yanında olan. Çünkü Mansur Yavaş'tır fakirin fukaranın yanında olan ve halkına bu kadar içtenlikle bağlı olan. Biz de ondan düstur edindik. Bu kardeşiniz bütün esnafın emrindedir, hizmetindedir. Bizim kapımızdan kim içeri giriyorsa hiçbir zaman ‘sen bize oy verdin mi vermedin mi’ diye asla sormayız. Biz kimsenin partisini sormayız. Tek bir hedefimiz var, tek bir amacımız var, vatandaşa hizmet etmek” dedi.

BORÇLARI BİTİRİYORUZ

Belediyeyi büyük bir borç yüküyle devraldıklarını kaydeden Başkan Özarslan, “Yüce Mevla’m nasip ederse çok büyük bir borç yüküyle aldığımız belediyemizin borçlarını yakında bitireceğiz. Acizlenmiyoruz, şükürler olsun tasarruf yapınca, harcamaları kontrol altına alınca, yetimin hakkını koruyunca borçlar eriyor. Ve çok yakın zamanda o borçları bitireceğim. Niye bunları anlatıyorum? Bitirdikten sonra esnafımızın yanında daha fazla olacağız, Ankara'da ilk kez ilçe belediyesi desteği vereceğiz, sizlere söz veriyorum. Minibüsçülerimize, otobüsçülerimize, taksici esnaflarımıza destek vereceğim, söz veriyorum. Tabii bunu Mansur Yavaş Başkanım yapıyor. Ama esnaf zor ayakta duruyor. Biz de destek vereceğiz. Bizim olduğumuz yerde Allah'ın izniyle kimse yatağa aç girmeyecek, üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Bizim ilk işimiz budur. Sosyal belediyecilik yapacağız“ dedi.

AYRIM YAPMADAN İMKANLARI SEFERBER EDİYOR

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, “Bizi bu mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında bir araya getiren Keçiören Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Keçiören Belediyesi hiçbir ayrım yapmadan tüm imkanlarını şoför esnafına seferber ediyor. Sizlerin huzurunda Keçiören Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizin mübarek Ramazan ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. Kazasız, belasız, bol kazançlı günler diliyorum” dedi.

ULAŞIM CAMİASINA YAPTIĞINIZ KATKILAR ÇOK KIYMETLİ

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, “Keçiören Belediyesi olarak ulaşım camiasına yaptığınız katkılardan ve hizmetlerden dolayı esnafımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Taksici ve dolmuşçu olarak kamu görevi yapan vatandaşla iç içe olan bir topluluğuz. Bu açıdan tüm şoför arkadaşlarımızı ve esnaf arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum, Ramazan ayınızı tebrik ediyorum” dedi.

BEREKETLİ İFTAR SOFRASI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, “Mübarek Ramazan-ı Şeref'in vatanımıza, milletimize, Keçiören'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim bu mübarek sofralarda bir araya gelmemize vesile olan değerli Keçiören Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyor, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum” dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI YAŞATIYORUZ

CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, “6 yıldır Mansur Başkanımız Ankara'da tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde kimseyi ayırt etmeden sosyal belediyecilik anlayışını hepimize yaşattı. Bir yıldır Mesut Başkanımız da aynı belediyecilik anlayışını hiç kimseyi ayırt etmeden tüm Keçiörenli hemşehrilerimize yaşatmak için çalışıyor” dedi.