Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, vatan uğruna canını feda eden Şehit Sedat Çakır’ın annesi Refiye Çakır’ı iftarda ziyaret etti. BİLECİK (İGFA) - Sarıdayı köyündeki evinde gerçekleşen iftarda Kaymakam Kahraman, şehit annesiyle uzun süre sohbet ederek halini hatırını sordu.

Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Kaymakam Kahraman, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine sahip çıkmak en büyük görevimiz. Refiye teyzemizin duasını almak bizim için en büyük şereftir" dedi.

Samimi ve duygusal anların yaşandığı iftarda, Refiye Çakır’ın misafirperverliği ve duaları herkesi duygulandırdı. Kaymakam Kahraman’a ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zehra Armağan ve SYDV personeli eşlik etti.