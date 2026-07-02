İSTANBUL (İGFA) - Geleneksel Türk tiyatrosunun eğlenceli unsurlarını modern sahne anlayışıyla harmanlayan komedi oyunu 'Çatlaklar: Taklitle Hasta Bakılır', tiyatroseverlerle buluştu.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen oyunun kadrosunda otizmli özel bir birey de yer aldı.

Maltepe Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çok özel ve anlamlı bir tiyatro gösterimine ev sahipliği yaptı. Geleneksel Türk tiyatrosunun eğlenceli unsurlarını modern sahne anlayışıyla harmanlayan komedi oyunu 'Çatlaklar: Taklitle Hasta Bakılır', Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Oyunu çok daha anlamlı ve özel kılan detay ise oyuncu kadrosunda otizmli özel bir bireyin yer alması oldu.

OYUNCU KADROSUNDA OTİZMLİ BİREY YER ALDI

Kamil Hızer'in kaleme aldığı ve Gökhan Yetiş'in yönettiği oyun, insan ilişkilerindeki yanlış anlaşılmaları, renkli taklitleri ve kimlik karmaşalarını mizahi bir dille sahneye taşıdı.

Oyunu çok daha anlamlı ve özel kılan detay ise oyuncu kadrosunda otizmli özel bir bireyin yer alması oldu. Sanatın birleştirici, iyileştirici ve kapsayıcı gücünü gözler önüne seren bu muhteşem performans, salondaki tüm izleyicilerden büyük alkış toplarken yer yer izleyici çocuklar da oyuna katılarak, oyun gereği hastanede kaçmakta olan bir hastanın kaçışını engellediler.

Bu özel farkındalık etkinliğinde, Maltepe Belediyesi'ne bağlı Üreten Engelliler Merkezi ve Özel Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki özel çocuklar ile aileleri de salonu doldurarak heyecana ve ortak başarıya tanıklık etti.

HER YAŞTAN İZLEYİCİYE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Geleneksel tiyatro kültürünün izlerini taşıyan, dinamik sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan komedi oyununda; Gökhan Yetiş, Şelale Coşkuntuna, Sultan Ölmez, Tezgün Biçer, İshak Mecitoğlu ve Selman Polat sergiledikleri oyunculukla ayakta alkışlandı.

Toplumsal olaylara esprili bir bakış açısı sunarken seyirciyi hem güldüren hem de düşündüren yapım, her yaştan izleyiciye unutulmaz bir sanat deneyimi sundu. Tiyatro oyununun sahnelenmesi sonrası yönetmen Gökhan Yetiş, Maltepe Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'e, desteklerinden ötürü teşekkür etti.