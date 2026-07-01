Yıllar sonra yeniden bir araya gelen Gülben Ergen ve Nihat Odabaşı ikilisi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçının yeni imajı ve fit görüntüsü, paylaşılır paylaşılmaz binlerce beğeni ve yorum aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Sağlıklı yaşam, diyet ve arınma denince akla gelen isimlerden biri olan Gülben Ergen, son olarak Şeyda Coşkun ile çalıştıktan sonra Yassıada'da, hücresel yenilenmeyi ve sağlığı önceliklendiren Longevity Club'da kapsamlı bir detoks programına katıldı.

Uzun süren detoks sürecinin ardından adeta tazelenen Ergen, verdiği kilolar, sade ve modern makyajı ile Nihat Odabaşı'nın objektifine poz verdi.

Yıllar sonra yeniden buluşan ikilinin gerçekleştirdiği çekim, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Paylaşılan karelerin ardından takipçilerden 'Fresh Gülben', 'Yıllara meydan okuyor', 'Işıl ışıl görünüyor' ve 'Yazın en iddialı dönüşü' yorumları peş peşe geldi.

Gülben Ergen, yenilenen enerjisi ve dikkat çeken görüntüsüyle yaz sezonuna güçlü bir giriş yaptı.