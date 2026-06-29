BLOK3, İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği 'La Catedral' konseriyle 42 bin müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Dev prodüksiyon ve orkestra eşliğinde gerçekleşen etkinlik, Türkiye konser tarihinin en dikkat çekenlerinden biri oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya çıkardığı hit şarkılarla müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran, geleneksel rap kalıplarını yıkan, dinleyicisiyle kurduğu samimi bağ ve kendine has melodik tarzıyla milyonların sevgisini kazanan BLOK3, İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği 'La Catedral' konseriyle adeta tarih yazdı.

Günler öncesinden tüm biletleri tükenen dev organizasyonda tam 42 bin müziksever unutulmaz bir geceye tanıklık etti. BLOK3 yalnızca bir konser vermedi; müzik, sahne şovu ve görsel prodüksiyonun buluştuğu dev bir gösteriye imza attı.

Konser için tam 800 saha personeli, 60 kişilik dans ekibi, 120 kişilik senfoni orkestrası, 50 kişilik organizasyon ekibi ve 800 kişilik güvenlik ekibi görev aldı. Dev prodüksiyon, kusursuz organizasyonuyla Türkiye konser tarihinin en dikkat çeken gecelerinden biri olarak gösterildi.

Işık tasarımı, sahne teknolojisi, görsel efektleri ve etkileyici performansıyla uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir şölene dönüşen 'La Catedral', sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

İstanbul'un son yıllarda en çok konuşulan, en iddialı konserlerinden biri olarak gösterilen 'La Catedral', BLOK3'ün kariyerindeki en büyük kilometre taşlarından biri olurken, binlerce kişi bu tarihi geceye tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

https://youtu.be/e5mvWAt3l_k